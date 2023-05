Wie angekündigt, hat CI Games einen Gameplay Reveal Trailer zu "The Lords of the Fallen" veröffentlicht. Ohne grossartige Umschweife, hier ist das gute Stück:

Hier wird uns fast vier Minuten lang Gameplay aus "The Lords of the Fallen" geboten. Dadurch bekommen wir einen umfassenden Eindruck, was von dem Action-Rollenspiel konzeptionell zu erwarten ist.

Zudem gibt man bekannt, dass "The Lords of the Fallen" tatsächlich am 13. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erscheint. Das vorherige Gerücht hat sich also bewahrheitet.

The Lords of the Fallen" spielt über tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und nimmt Spieler mit auf ein komplett neues Abenteuer in einer riesigen und weitläufigen Welt, die im Kern zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist. In diesem ausgedehnten Rollenspielerlebnis müssen Spieler zwischen den beiden komplett miteinander verbundenen Welten hin- und herreisen, wobei jede ihre eigenen Wege, Nebenquests, NPCs, Feinde und Schätze bietet.