CI Games hat einen Gameplay Reveal Trailer zu "The Lords of the Fallen" angekündigt. Er wird bereits heute ab 15 Uhr bei YouTube zu sehen sein.

Ausserdem hält sich das Gerücht, dass gleichzeitig auch ein Releasetermin für "The Lords of the Fallen" verkündet wird. Bereits vor ein paar Tagen hatte ein Leaker davon gesprochen, dass das Action-Rollenspiel ab 13. Oktober verfügbar sein wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Lords of the Fallen" spielt über tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und nimmt Spieler mit auf ein komplett neues Abenteuer in einer riesigen und weitläufigen Welt, die im Kern zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist. In diesem ausgedehnten Rollenspielerlebnis müssen Spieler zwischen den beiden komplett miteinander verbundenen Welten hin- und herreisen, wobei jede ihre eigenen Wege, Nebenquests, NPCs, Feinde und Schätze bietet.