YouTuber spricht über 'Sega Dreamcast Mini'

In den letzten Jahren brachten Videospiele-Konzerne einige ihrer klassischen Konsolen in 'Mini'-Form heraus. Ob NES und SNES Mini, Sega Genesis (Mega Drive) Mini oder die klassische PlayStation, das Angebot ist gross. Während Sega noch die Genesis Mini 2 herausgab, kam es jedoch nie zu einer winzigen Version der Sega Dreamcast. Hintergründe, wieso dies der Fall ist, erfahren wir in einem Video von YouTuber und Retro Gaming Fan Adam Koralik:

Koralik hatte mit Sega beim Re-Release von "Shenmue" zu tun. Während die ersten Spiele im Jahr 2018 erneut für PC und Konsolen herausgegeben wurden, fragte dieser die Videospiele-Firma, wieso dies nicht für eine "Mini Dreamcast" passiere. Als Antwort bekam Koralik, dass es eine Frage des Geldes wäre. So wäre die gewünschte Konsole aus technischen Gründen nicht unter 300 US-Dollar profitabel auf den Markt zu bringen. So ein Preis hätte Fans, welche eher um die 100 US-Dollar erwarten würden, erzürnt, weswegen das Projekt abgesagt wurde.