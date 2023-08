Hearts of Iron: Arms Against Tyranny - Veröffentlichungstermin

Paradox Interactive gibt heute das Veröffentlichungsdatum für den nächsten "Hearts of Iron IV"-DLC bekannt. Die Kriegsgeschichte der vier nördlichsten Länder Europas ist eine spannende Lektüre. Es gibt Geschichten von Widerstand und Kollaboration. Die einen kämpfen für Neutralität, die anderen gegen die Finsternis. Überall gibt es Helden, die sich auf die Seite der Unterdrückten stellen oder die Waffen gegen einen übermächtigen Feind erheben.

Ab 10. Oktober können die Spieler diese Geschichten in "Hearts of Iron IV: Arms Against Tyranny" nacherleben oder neu schreiben.

Arms Against Tyranny ist ein neues Erweiterungspaket für "Hearts of Iron IV", das von der Kritik gefeierte und meistverkaufte Strategiespiel von Paradox Interactive, das in den Jahren um den Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. In "Arms Against Tyranny" taucht ihr in die Geschichte Dänemarks, Finnlands, Norwegens und Schwedens ein. Im Mittelpunkt steht der finnische Winterkrieg gegen die Sowjetunion, bei dem es darum geht, eine dünn besiedelte Nation zu mobilisieren, um das eigene Land gegen eine schier unüberwindliche Bedrohung zu verteidigen.