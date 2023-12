Bobby Kotick verlässt Activision-Blizzard

Es war schon länger bekannt, dass Bobby Kotick Activision-Blizzard verlassen wird. Nun gibt es aber auch ein konkretes Datum dafür und ein offizielles Statement von ihm.

Demnach hat Bobby Kotick am 29. Dezember seinen letzten Arbeitstag bei Activision-Blizzard. Sein Nachfolger wird Jill Braff. Das offizielle Statement von Bobby Kotick zu seinem Abgang liest sich folgendermassen:

"Ich kann gar nicht genug zum Ausdruck bringen, wie stolz ich auf die Menschen bin, die weiterhin zu unserem Erfolg beitragen, und auf alle, die mir in den 32 Jahren, in denen ich dieses Unternehmen leite, geholfen haben. Wir sind heute Teil des weltweit am meisten bewunderten Unternehmens. Das ist kein Zufall. Phil [Spencer] teilt unsere Werte und erkennt unsere Talente an. Er hat eine Leidenschaft für unsere Spiele und die Menschen, die sie entwickeln. Er hat kühne Ambitionen. Wenn wir in unser nächstes aufregendes Kapitel einsteigen, könnten Sie nicht in besseren Händen sein."