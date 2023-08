Alan Wake 2 schon lange in Arbeit

In knapp zwei Monaten dürfen wir uns endlich selbst in die düstere Welt von "Alan Wake 2" begeben. Remedy Entertainment hat jetzt neue Einblicke in dessen Entwicklungsprozess gewährt.

So verrät Communications Director Thomas Puha bei Twitter, dass sich "Alan Wake 2" schon seit rund vier Jahren in Entwicklung befindet. Dabei sind durchschnittlich etwa 130 Leute mit dem Projekt beschäftigt.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erscheint am 27. Oktober für PS5, Xbox Series X und PC.