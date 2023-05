Amnesia: The Bunker wieder verschoben

Entwickler Frictional Games hat "Amnesia: The Bunker" leider noch einmal verschoben. Eigentlich hätte der Horrortitel am 23. Mai für PS4, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen sollen.

Jetzt wird "Amnesia: The Bunker" jedoch erst am 6. Juni für die eben erwähnten Plattformen verfügbar sein. Grund dafür sind Probleme beim Zertifizierungsprozess. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit gibt es aber zumindest für PC-Besitzer ab 22. Mai eine spielbare Demo.

"Amnesia: The Bunker" ist der aktuelle Teil des Amnesia-Franchise und ein zentraler Punkt in der Horror-Serie. Zum ersten Mal haben die Spieler ein grosses Mass an Freiheit, um das Gameplay zu beeinflussen und ihren Spielstil zu wählen während sie diese halboffene Welt nach eigenem Belieben erkunden.