Gameplay aus Amnesia: The Bunker

"Amnesia: The Bunker" ist seit gestern für PS4, Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar. Wer noch eine Entscheidungshilfe bezüglich des Kaufs benötigt, dem können wir jetzt eventuell helfen.

Frictional Games zeigt nämlich die ersten 20 Minuten aus "Amnesia: The Bunker". Hier werden wir hauptsächlich mit Atmosphäre, Spielwelt und Story vertraut gemacht.

"Amnesia: The Bunker" ist der aktuelle Teil des Amnesia-Franchise und ein zentraler Punkt in der Horror-Serie. Zum ersten Mal haben die Spieler ein grosses Mass an Freiheit, um das Gameplay zu beeinflussen und ihren Spielstil zu wählen während sie diese halboffene Welt nach eigenem Belieben erkunden.