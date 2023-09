Update für Amnesia: The Bunker kommt

Frictional Games hat ein umfangreiches Update für "Amnesia: The Bunker" in Aussicht gestellt. Erste inhaltliche Informationen und einen Releasemonat gibt es auch.

Besagtes Update für "Amnesia: The Bunker" erscheint irgendwann im Oktober, also genau richtig für Halloween. Dessen Herzstück wird der sogenannte Shellshocked-Modus sein, der den Horrortitel eine ganze Ecke schwieriger macht. So sind etwa die Stahltüren jetzt aus Holz und der Sprung ins Inventar beschert uns keine Pause mehr. Wichtige Gegenstände sind nun ebenfalls zufällig verteilt.

"Amnesia: The Bunker" ist der aktuelle Teil des Amnesia-Franchise und ein zentraler Punkt in der Horror-Serie. Zum ersten Mal haben die Spieler ein grosses Mass an Freiheit, um das Gameplay zu beeinflussen und ihren Spielstil zu wählen während sie diese halboffene Welt nach eigenem Belieben erkunden.

"Amnesia: The Bunker" ist seit 6. Juni für PS4, Xbox One, Xbox Series X und PC erhältlich.