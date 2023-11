Arizona Sunshine 2 Gameplay Stream angekündigt

Vertigo Games hat heute einen Gameplay Showcase für "Arizona Sunshine 2" angekündigt, die mit Spannung erwartete Next-Gen-Fortsetzung des mehrjährigen Top-Sellers unter den VR-Action-FPS, der am 7. Dezember auf den Markt kommen wird.

Fans können am 17. November einschalten, um einen detaillierten Blick auf das neue Kampagnen-Gameplay mit Entwicklerkommentar, brandneue Details zum Spiel, einschliesslich Koop-Ankündigungen, spezielle Gastauftritte, noch nie gezeigtes Koop-Gameplay von hervorgehobenen Entwicklern und mehr zu erhalten.

Während des Gameplay Showcase könnt ihr in einer AMA-Sitzung auf r/PSVR und r/OculusQuest direkt mit den Entwicklern in Kontakt treten. Die Threads sind jetzt für Fragen geöffnet, die am Freitag von Vertretern des Studios beantwortet werden.