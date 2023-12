As Dusk Falls auch für PS4 & PS5

Interior Night kündigt Portierungen von "As Dusk Falls" für PS4 und PS5 an. Ein Trailer stellt sie uns in bewegten Bildern vor.

Bei "As Dusk Falls" handelt es sich um eine interaktive Erzählung, die wir allein oder gemeinsam mit bis zu sieben Freunden erleben. Wir decken die Geheimnisse der Familien Walker und Holt auf und treffen weitreichende Entscheidungen, welche den Verlauf der Handlung bestimmen. Dabei treffen wir auf Situationen wie eine Geiselverhandlung oder einen Raubüberfall, die uns vor knifflige Herausforderungen stellen.

"As Dusk Falls" ist bereits für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.