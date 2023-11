Weiterer Patch für den Autobahn Polizei Simulator 3

Publisher Aerosoft weist darauf hin, dass ein neuer Patch für "Autobahn Polizei Simulator 3" verfügbar ist. Inhaltliche Informationen dazu hat man auch parat.

Laut Pressemitteilung können sich vor allem Besitzer eines Lenkrads über den jetzt verfügbaren Patch für "Autobahn Polizei Simulator 3" freuen. Unter anderem wurde damit das Re-Mapping der PC-Fassung überarbeitet. Abseits davon werden sicher auch kleinere Bugs beseitigt worden sein.

In "Autobahn Polizei Simulator 3" schlüpfen Spieler in die Rolle eines Rekruten, der in den Einsatz zurückkehrt. In verschiedenen Missionen und Einsatzarten erleben sie auf einer frei erkundbaren Karte den Alltag eines Autobahnpolizisten.

"Autobahn Polizei Simulator 3" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.