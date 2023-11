Baldur’s Gate 3: Deluxe Edition angekündigt

Larian Studios kündigt heute die physische "Baldur’s Gate 3: Deluxe Edition" an, die im ersten Quartal 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC erscheinen wird.

"Baldur’s Gate 3" wird sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der Xbox Series X über eine Disc spielbar sein. Die physische PS5-Version beinhaltet zwei Discs und die Xbox-Version besteht aus drei Discs, auf denen sich das epische Rollenspiel befindet. Auf dem PC bietet die DVD ein benutzerdefiniertes Installationsprogramm und wird zusammen mit einem Steam-Key geliefert.

"Dieses Experiment zeigt, wie wir die Zukunft der physischen Medien sehen, zumindest für uns bei Larian. Wir haben die letzten Monate damit verbracht, von Grund auf zu lernen, wie man sowas angeht, und haben alles, was wir von der Collector's Edition gelernt haben, in etwas gesteckt, von dem wir hoffen, dass es einen unschlagbaren Wert für das hat, was wir fortan als unsere physische Standardversion betrachten. Wenn es gut läuft, werden wir das auch weiterhin so machen. Wir verstehen den Wert physischer Medien, und auch wenn die Archivierung von Spielen immer schwieriger wird, glauben wir, dass es sich lohnt zu experimentieren, auch wenn das eine ganze Menge Discs bedeutet."