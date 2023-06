Banishers: Ghosts of New Eden - Neuer Trailer

Auf dem Summer Game Fest haben Focus Entertainment und Don't Nod einen Reveal-Trailer für "Banishers: Ghosts of New Eden" gezeigt. Dabei sind auch Kämpfe zu dem erzählerischen Action-Rollenspiel zu sehen. Das Game erscheint später im Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Über Banishers: Ghosts of New Eden

"New Eden, 1695. Antea Duarte und Red mac Raith sind ein Liebespaar und sogenannte Verbanner – Geisterjäger, die geschworen haben, die Lebenden vor den Gefahren von Geistern und Schemen, die sich weigern, unsere Welt zu verlassen, zu beschützen. Auf ihrer letzten Mission wurde Antea jedoch tödlich verwundet und verwandelte sich in einen der Geister, die sie so abgrundtief hasst. In der verfluchten Wildnis Nordamerikas sucht das Paar verzweifelt nach einer Möglichkeit, Antea von ihrem neuen Schicksal zu befreien.

Tauche ein in die wunderbare, intime und emotionale Geschichte zweier Menschen, deren Liebe vorherbestimmt war. Als Verbanner hilfst du den Bewohnern der Gemeinden in New Eden und vertreibst die Geister, die sie plagen. Dich erwartet eine mystische Welt, reich an Geschichte, in der übernatürliche Kreaturen ihr Unwesen treiben und uralte Geheimnisse gelüftet werden wollen. Setze deinen Kopf ein, um Rätsel zu lösen, und kombiniere Anteas und Reds Fähigkeiten im Kampf und bei der Erkundung, um die verlorenen Seelen zu verbannen, die die Lebenden quälen.

Du wirst auf deiner Reise schwierige Entscheidungen treffen müssen, die sich auf dramatische Weise auf die Geschichte und das Schicksal der Einwohner New Edens auswirken werden – ob sie lebending oder bereits tot sind. Wie oft wirst du deinen Schwur brechen oder Kompromisse eingehen, um deiner Geliebten zu helfen, die selbst zu einem dieser Geister geworden ist?