Crime Boss: Rockay City für Konsole terminiert

Publisher 505 Games hat endlich verkündet, wann genau die Konsolenfassungen von "Crime Boss: Rockay City" verfügbar sind. Einen neune Release Date Trailer hat man auch parat.

Demnach erscheint "Crime Boss: Rockay City" am 15. Juni in digitaler Form für PS5 und Xbox Series X. Die verpackte Version folgt am 5. September.

In den Hauptrollen von "Crime Boss: Rockay City" sind Michael Madsen, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poitier und Vanilla Ice. Protagonist Travis Baker (Madsen) kämpft um die Vorherrschaft der kriminellen Unterwelt von Rockay City. Jede Mission ist im eigenen Spielstil zu absolvieren, um die Stadtviertel zu übernehmen. Zudem wird in zwei Koop-Modi gemeinsam gespielt und aufgrund des Roguelike-Elements wird in diesen Spielvarianten viel Einsatz gefordert, jedoch fällt die Belohnung umso höher aus.