Dead Cells: Entwicklung abgeschlossen

Motion Twin gibt bekannt, dass die Entwicklungsarbeiten an "Dead Cells" abgeschlossen sind. Damit werden keine weiteren DLCs oder Updates für das Metroidvania veröffentlicht.

Ein offizielles Statement dazu lesen wir bei X (ehemals Twitter). Darin bedankt sich Motion Twin natürlich auch für die jahrelange Unterstützung. Als Grund für die Massnahme gibt man an, dass man sich neuen Projekten widmen möchte. Welche das genau sind, verrät man natürlich noch nicht, aber wir werden es sicher bald erfahren.

In "Dead Cells" erlangst du die Kontrolle über ein fehlgeschlagenes Experiment und versuchst herauszufinden, was auf einer weitläufigen und sich ständig verändernden Insel vor sich geht. Harte, aber faire Kämpfe, eine reaktionsschnelle Steuerung, fordernde Gegner, ein finaler Tod und natürlich die panische Ausweichrolle, mit der du Ärger vermeidest, machen "Dead Cells" zu einem anspruchsvollen und intuitiven Spiel voller Action.

"Dead Cells" erschien am 7. August 2018 für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Umsetzungen für iOS und Android folgten 2019 und 2020. Die PS5 wurde schliesslich am 29. Juni 2023 bedient.