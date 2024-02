Dead Cells: Ex-Designer kommentiert Entwicklungsende

Gestern berichteten wir über das Entwicklungsende von "Dead Cells". Jetzt hat sich Sébastien Benard, der früher als Lead Designer und Entwickler an dem Metroidvania mitwerkelte, dazu geäussert und war alles andere als glücklich darüber.

Benard arbeitete bis Ende 2019 an "Dead Cells" mit und gründete anschliessend sein eigenes Studio namens Deepnight. Auf dem Discord-Server von "Dead Cells" kommentierte er dessen Entwicklungsende folgendermassen:

"Da du mich fragst, würde ich einfach sagen, dass [Motion Twin] die schlimmste vorstellbare Arschlochaktion gegen "Dead Cells" und [Evil Empire] gemacht hat. Nachdem ich die tatsächliche Situation hinter den Kulissen aus erster Hand gesehen habe, kann ich ehrlich sagen, dass ich froh bin, nicht mehr daran beteiligt zu sein. Das offizielle Statement ist totaler Marketing-Bullshit, die Art und Weise, wie diese Situation passiert ist, ist auf einer ganz anderen Ebene. Ich hätte nie gedacht, dass sich mein ehemaliges Co-op-Studio als so gierige Leute entpuppen würde. Ich wünsche [Evil Empire] das Allerbeste für ihre nächsten Dinge und hoffe, dass die Leute, die dort arbeiten, diesen plötzlichen wirtschaftlichen Einschnitt überleben werden."

In "Dead Cells" erlangst du die Kontrolle über ein fehlgeschlagenes Experiment und versuchst herauszufinden, was auf einer weitläufigen und sich ständig verändernden Insel vor sich geht. Harte, aber faire Kämpfe, eine reaktionsschnelle Steuerung, fordernde Gegner, ein finaler Tod und natürlich die panische Ausweichrolle, mit der du Ärger vermeidest, machen "Dead Cells" zu einem anspruchsvollen und intuitiven Spiel voller Action.

"Dead Cells" erschien am 7. August 2018 für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Umsetzungen für iOS und Android folgten 2019 und 2020. Die PS5 wurde schliesslich am 29. Juni 2023 bedient.