Dead Island 2-Erweiterung "SoLA" erscheint im April

Am 17. April können sich Zombie-Enthusiasten erneut in das verseuchte Los Angeles begeben. An diesem Tag wird der offizielle zweite DLC zu Dead Island 2 unter dem Namen "SoLA" veröffentlicht, der thematisch die Musik in den Mittelpunkt stellt.

Die Spieler tauchen in die Welt des SoLA ein, dem wohl letzten Musikfestival, bevor in der kalifornischen Metropole sprichwörtlich die Hölle ausbrach. Neben einer neuen Storyline, die den Kampf gegen eine ausserweltliche Bedrohung thematisiert, dürfen wir uns auf eine neue Spielumgebung sowie neue Gegner freuen. Natürlich dürfen auch zusätzliche legendäre Waffen nicht fehlen.

"Dead Island 2" ist bereits für PlayStation 5, Xbox Series S und Xbox Series X sowie PlayStation 4, Xbox One und PC via Epic Games Store erhältlich. Steam-Spieler dürfen sich ebenfalls freuen, denn der Zombieschnetzler erscheint hierfür am 22. April.