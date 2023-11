Story DLC Haus für Dead Island 2 verfügbar

Der erste Story DLC Haus für "Dead Island 2" ist ab sofort erhältlich. In einer geheimnisvollen Villa in Malibu, in der die Grenzen der Moral etwas verschwommen sind, müssen die Spieler die Geheimnisse einer Sekte - und ihres rätselhaften Anführers - erforschen, während sie sich inmitten der Zompokalypse behaupten.

Um den Horror zu überleben, stehen den Spielern neue durchschlagende Waffen zur Verfügung: