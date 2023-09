Destiny 2: Crotas Ende

Gestern präsentierte Bungie den Klassiker-Raid "Crotas Ende" aus dem originalen "Destiny" allen Spielenden in "Destiny 2". Einsatztrupps können erneut gegen Crota, den Sohn des Königs der Besessenen, antreten, der im Höllenschlund auf dem Erdmond darauf wartet, herausgefordert zu werden.

Begleitend zum Start des Raids arbeitet Bungie mit Twitch Rivals zusammen am ersten Rennen um World’s First in Crotas Ende.

Als zusätzlicher Anreiz werden Spielende, die den Wettkampfmodus von Crotas Ende abschliessen und die Quest "Bodenlose Grube" innerhalb der ersten 48 Stunden beim Raid-Händler erwerben, automatisch die Quest abschliessen und alle damit verbundenen Prämien erhalten, einschliesslich des sofortigen Erwerbs des exotischen Automatikgewehrs Necrochasm.

Diese Quest wird auch für alle verfügbar sein, die den Raid "Crotas Ende" nach der 48-Stunden-Periode abschliessen, in der Spielende zusätzliche Schritte absolvieren können, um Necrochasm zu erhalten.

Hüter, die sich den Schwertträger-Titel verdienen oder den Raid vor den unten angegebenen Fristen abschliessen, können Sammelgegenstände zum Raid freischalten, die über Bungie-Prämien erworben werden können.