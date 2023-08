Destiny 2: Die finale Form enthüllt

Heute hat Bungie beim jährlichen "Destiny 2"-Showcase-Event Details für die kommende Erweiterung "Destiny 2: Die finale Form" bekannt gegeben, die am 27. Februar 2024 veröffentlicht wird. Während des Events enthüllte das Studio neue Gameplay- und Story-Elemente, die die letzte "Destiny 2"-Erweiterung der Saga um Licht und Dunkelheit antreiben werden. Ausserdem wurden wichtige Features vorgestellt, die im nächsten Jahr und darüber hinaus im Spiel eingeführt werden. Zudem kündigte Bungie beim Showcase-Event die Einführung von Episoden an – einem neuen Konzept für saisonale Inhalte, in denen die Geschehnisse nach Die finale Form beschrieben werden und die die Grundlage für weitere Geschichten und Inhalte für "Destiny 2" bilden. Die erste Episode "Echos" wird kurz nach dem Start von "Destiny 2: Die finale Form" im März 2024 beginnen.

Des Weiteren stellte das Studio die neue "Destiny 2"-Saison "Saison der Hexe" vor, die heute weltweit veröffentlicht wird. In der Saison der Hexe wenden sich die Hüter an ihre langjährige Verbündete Eris Morn. Gemeinsam versuchen sie, arkane Schar-Magie einzusetzen, um die Spur des Zeugen zu verfolgen, der in den Reisenden eigedrungen ist.

Destiny 2: Die finale Form

In "Destiny 2: Die finale Form" stellen sich die Hüter der Auslöschung durch ihren ultimativen Gegner – dem Zeugen. Dabei werden sie von ihren ikonischen Vorhut-Gefährten Ikora Rey, Commander Zavala und dem auf mysteriöse Weise zurückgekehrten Cayde-6 begleitet. Die Hüter begeben sich auf eine abenteuerliche Reise in das Herz des Reisenden, mobilisieren die Vorhut und setzen dem Krieg von Licht und Dunkelheit ein Ende. Die Story dieser letzten Konfrontation wird im Laufe der Kampagne von Die finale Form sowie in dem im März 2024 erscheinenden neuen Raid erzählt. Zeitgleich mit dem Start des Raids findet ein neues Rennen um World’s First statt, das am Tag des Raids beginnt. Einsatztrupps auf der ganzen Welt versuchen, das erste Team mit sechs Hütern zu sein, das den neuen Raid vollständig abschliesst.