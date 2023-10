Destiny 2: Das gruselige Festival der Verlorenen

Das Herbstevent von "Destiny 2", Festival der Verlorenen, ist wieder zurück! Bis zum 7. November könnt ihr in diesem kostenlosen Spielevent eure Masken aufsetzen und Leckereien sammeln, indem ihr Herausforderungen in den Heimgesuchten Sektoren des Systems bewältigen. Zu den diesjährigen Leckereien gehören der neue Legendäre Akosmisch-Granatenwerfer, von der Community ausgewählte Insektenornamentsets, Drops von Unheimlichen Engrammen, eine zusätzliche Herausforderung (samt Beute) in den Legendären Heimgesuchten Sektoren und weitere Prämien, die mit der "Festival der Verlorenen"-Event-Karte erhältlich sind.

Hüter können mit ihren Masken Event-Herausforderungen bestehen, um Pässe zu erlangen. Dann können sie ihre Event-Karte aufwerten, um diese Pässe für noch mehr Leckereien auszugeben. In diesem Jahr gibt es neue Legendäre Heimgesuchte Sektoren mit Spielersuche für all diejenigen, die auf der Suche nach einer echten Herausforderung und mehr Prämien sind. Mithilfe von Unheimlichen Engrammen, die man in den Heimgesuchte Sektoren sammelt, können Hüter zusammen mit Eva Hokusfokus einsetzen, um die von ihnen gewünschten Eventwaffen zu erzeugen. Die Engramme können auch so fokussiert werden, dass sie Exotische Rüstung aus allen "Destiny 2"-Erweiterungen droppen, die die jeweiligen Spielenden besitzen. Eva hat auch noch weitere Leckereien für Hüter, die Spielende während des Events verdienen können, darunter das schwarze "Festival der Verlorenen"-Memento für gecraftete Waffen.