Destiny 2: Saison des Wunsches

Heute hat Bungie die "Saison des Wunsches" veröffentlicht – die letzte "Destiny 2"-Saison vor dem Start von "Die finale Form". Diese Saison setzt die Geschichte des vergangenen Jahres fort und folgt der Entdeckung eines versteckten Ahamkara-Eis, das dazu verwendet wird, mit dem Wunschdrachen Riven zu verhandeln. Königin Mara Sov hofft, dies zu ihrem Vorteil zu nutzen und einen letzten Weg in den Reisenden zu schaffen, um den Zeugen zu konfrontieren.

Diese Saison bietet spannende wöchentliche Story-Missionen, die neue Aktivität "Rivens Versteck", die Einführung von Bungies neuem Einsatztrupp-Finder-Feature, die Rückkehr der Karte "Die Zitadelle" im Schmelztiegel, einen brandneuen Dungeon und mehr.

Eine neue Zusammenarbeit

In Zusammenarbeit mit CD Projekt RED bringt "Destiny 2" in dieser Saison den Weissen Wolf ins Spiel, sodass sich Hüter mit neuen Rüstungsornamenten im Stil des berühmten Geralt von Rivia in die Rolle eines Monsterschlächters versetzen können. Dieses Crossover bringt neue thematische Rüstungsornamente für jede Klasse sowie einen neuen Geist, ein Schiff, einen Sparrow, eine Geste und einen Finisher ins Spiel.