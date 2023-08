Dragon Ball Z: Kakarot: Fünfter DLC verfügbar

"Dragon Ball Z: Kakarot" erweitet die Geschichte um den mittlerweile fünften DLC "The 23rd World Tournament", der ab sofort erhältlich ist.

Der DLC bringt euch zurück in Son-Gokus Jugend und spielt während des 23. Grossen Turniers, der letzen Folge des "Dragonball"-Anime. Auf dem Kampfschauplatz können die bekannten Kämpfe erneut erlebt werden.

Da die Geschichte vor den Ereignissen von "Dragon Ball Z" stattfindet, werden die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere der Storyline des Mangas angepasst: Ihr könnt nur begrenzt Ki nutzen und während dem Kampf nicht fliegen. Es kommt also darauf an, die Fähigkeiten gezielt einzusetzen, um das Grosse Turnier zu gewinnen. Ihr tragt die Haupt-Kämpfe in der Arena aus, könnt aber auch die Umgebung erkunden, neue Nebenquests entdecken und weitere Inhalte freischalten.

"Dragon Ball Z: Kakarot" ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich und kompatibel mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S.