Neuer DLC zu Dragon Ball Z: Kakarot angedeutet

Obwohl "Dragon Ball Z: Kakarot" bereits seit einigen Jahren auf dem Markt ist, wird das Action-RPG aus dem Dragon Ball-Universum bis heute kontinuierlich mit neuen Erweiterungen und DLCs versehen, ähnlich wie bei "Dragon Ball: Xenoverse 2". Nachdem kürzlich mit der Storyerweiterung "Dragon Ball Z: Kakarot Goku’s Next Journey" das eigentliche Ende der Z-Saga erlebt werden konnte, hat der offizielle X-Account nun weitere Inhalte angedeutet.

#DRAGONBALL Z KAKAROT

We have more plans for DRAGON BALL Z: KAKAROT

Please wait for further information!