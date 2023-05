Termin für Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Square Enix hat einen Erscheinungstermin für "Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" verkündet. Über einen neuen Release Date Trailer können wir uns auch freuen.

Besagter Trailer verrät, dass "Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" hierzulande am 28. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erscheint. Dazu werden wir etwas mehr als zwei Minuten lang auf das Action-Rollenspiel eingestimmt.

"Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" wird mit einer Vielzahl an Features veröffentlicht, auf die sich Fans freuen können. Das Spiel bietet zwei Möglichkeiten, das Gameplay zu geniessen, nämlich den Adventure Modus und Temple of Recollection. Während der Adventure Modus einen klassischen Storyverlauf bietet, welcher der Handlung des Anime durch den Sovereign Rock Castle Abschnitt folgt, könnt ihr im Temple of Recollection einen sich verändernden Dungeon bestreiten, der sich bei jedem Durchspielen anpasst und auf dem Weg weitere Schwierigkeiten und Belohnungen bietet.