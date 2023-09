Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai: Im Handel

Square Enix veröffentlicht heute "Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai", ein Einzelspieler-Action-Rollenspiel basierend auf der beliebten Animeserie "Dragon Quest: The Adventure of Dai". Die Handlung erstreckt sich bis zum Entscheidungskampf um Schloss Dämonenfels. "Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" bietet euch ein fesselndes Abenteuer, eine aufregende Kampagne mit actionbasierten Echtzeitkämpfen, einzigartigem Storytelling und einem sich stetig weiterentwickelnden Dungeon-System. Ihr schliesst euch dem Kampf der Lehrlinge von Avan an, erlebt Dais Werdegang als Held und stellt euch der Dunklen Armee.

"Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" erzählt die Geschichte von Dai, der auszieht, um die Welt vor dem skrupellosen Dunklen Lord Hadlar und den sechs Legionen der Dunklen Armee zu beschützen. Mit der Unterstützung von Popp, Maam, und Hyunckel – den Verbündeten, die er auf seiner Reise trifft – kämpft Dai gegen die Dunkle Armee und ihre unzähligen Monster. Dabei meistert er eine Reihe von einzigartigen Angriffen und Fertigkeiten.

"Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" lässt Fans das Spiel und die wachsenden Fertigkeiten von Dai, Popp, Maam und Hyunckel auf drei Arten erleben: im "Story-Modus", im "Tempel der Erinnerungen" sowie im "Herausforderungsmodus", der im Anschluss an das Hauptspiel verfügbar ist. Der "Story-Modus" bietet RPG-Fans eine klassische Kampagne mit der Hauptstory des Spiels, in der die Lehrlinge von Avan neue Fertigkeiten, Fähigkeiten und seltene Accessoires erhalten, die als "Bunderinnerungen" bezeichnet werden und ihre Fähigkeiten und Werte für den Kampf gegen die sechs Legionen der Dunklen Armee weiter steigern. Bei jedem Freischalten von Bunderinnerungen werden Szenen aus dem originalen Manga aufgedeckt. Durch die Erkundung des "Tempels der Erinnerungen" können Bunderinnerungen weiter aufgewertet werden.

Im "Tempel der Erinnerungen" könnt ihr immer tiefer in eine Vielzahl von Räumen vordringen und Kämpfe bestreiten, die mit jedem besuchten Raum schwerer werden. Erringen sie den Sieg, erwartet sie allerdings auch eine Vielfalt von Belohnungen. Der "Tempel der Erinnerungen" ist ein besonderer Dungeon, in dem sich Monster und verborgene Fallen per Zufall bei jedem Durchgang ändern, was all jenen eine zunehmend herausfordernde Kampferfahrung bietet, die bereit sind, alles zu riskieren.

Nach dem vollständigen Abschluss des Story-Modus wird der "Herausforderungsmodus" freigeschaltet, der Spielern die Gelegenheit bietet, sich noch stärkeren Gegnern aus dem Story-Modus zu stellen. Im "Herausforderungsmodus" sind abgewandelte Versionen von Kämpfen aus dem Story-Modus zu bestreiten.

*"Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" ist ab sofort digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC erhältlich. *