Übersichtstrailer zu Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Nachdem es diesbezüglich etwas länger ruhig war, hat Square Enix jetzt einen neuen Trailer zu "Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns genau zwei Minuten lang gezeigt, was "Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" inhaltlich ausmacht. Wir werden somit optimal auf das bald erscheinende Action-Rollenspiel eingestimmt.

Spieler begeben sich in "Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" auf ein packendes Abenteuer mit Dai und seinen Freunden, die sich Monstern stellen und actionreiche Kämpfe gegen die besten Krieger der Dunklen Armee ausfechten. Fans der unterhaltsamen Anime-Serie "Dagon Quest: The Adventure of Dai" können sich auch freuen, denn Square Enix enthüllt fünf der Legionskommandanten der Dunklen Armee, gegen welche die Helden Dai, Popp, Maam und Hyunckel antreten werden.

"Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai" erscheint am 28. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.