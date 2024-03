Dragon's Dogma II: Infos zu Technik & Umfang

Je näher der Release von "Dragon's Dogma II" rückt, desto mehr Informationen gibt es auch zu dem Action-Rollenspiel. Heute geht es dabei etwa um die Technik und den Umfang.

Demnach peilt Capcom für "Dragon's Dogma II" etwa 30 Bilder pro Sekunde an, was auch in ersten Previews zu lesen ist. Ausserdem sind keine unterschiedlichen Modi an Bord. Director Hideaki Itsuno hat dies inzwischen auch konkret bestätigt. Zudem gibt es erste Indikatoren zum Umfang. Demnach werden wir rund 40 Stunden lang mit der Hauptgeschichte beschäftigt sein. Wer dagegen alles sehen will, sollte deutlich mehr Zeit einplanen.

In "Dragon's Dogma II" erleben Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen Hügel des Kassikers "Dragon's Dogma" und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses neue Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Simultan betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewendet, um das Unglück abzuwenden.

"Dragon's Dogma II" erscheint am 22. März für PS5, Xbox Series X und den PC.