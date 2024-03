Dying Light 2: Cross-Play weiterhin angedacht

Es könnte sein, dass wir uns irgendwann tatsächlich über Cross-Play in "Dying Light 2: Stay Human" freuen dürfen. Zumindest ist das Thema für Techland noch längst nicht vom Tisch.

Konkret sagte Director Tymon Smektala von Techland in einem Interview, dass Cross-Play für "Dying Light 2: Stay Human" weiterhin angedacht ist. Ein Zeitfenster für dessen eventuelle Implementierung nannte er jedoch leider nicht, weshalb uns leider nur das Warten darauf bleibt.

In "Dying Light 2: Stay Human" haben wir vor mehr als zwanzig Jahren in Harran gegen das Virus gekämpft und verloren. Jetzt verlieren wir erneut. Die Stadt wird von Konflikten zerfressen und die Zivilisation wurde ins Mittelalter zurückversetzt. Und dennoch gibt es Hoffnung. Wir sind ein Wanderer mit der Macht, die Stadt zu verändern. Aber unsere Fähigkeiten haben einen Preis. Wir werden von Erinnerungen geplagt und haben uns aufgemacht, um die Wahrheit zu finden, nur um mitten in ein Kriegsgebiet zu geraten. Wir arbeiten an unseren Fähigkeiten, denn um unsere Feinde zu besiegen und neue Verbündete zu gewinnen, werden wir sowohl die Fäuste als auch den Verstand brauchen.

"Dying Light 2: Stay Human" ist seit 4. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar.