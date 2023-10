Dying Light 2: Vampire und Halloween

Der Oktober in Villedor wird blutig. In einem exklusiven Event trifft "Vampire: The Masquerade" auf "Dying Light 2 Stay Human". "Vampire: The Masquerade" ist Teil von "World of Darkness" – einer Welt, in der übernatürliche Fantasy auf unsere moderne Realität trifft. Dieser Event ist der erste Teil von The Frightening, was alle Aktivitäten und Events rund um Halloween beinhaltet. Es ist kostenlos für alle Spieler von "Dying Light 2 Stay Human" auf PC, PlayStation und Xbox.

Vom 26. Oktober um 16:00 Uhr bis zum 02. November um 12:00 Uhr mittags wird die Welt von "Dying Light 2 Stay Human" von Gästen mit scharfen Eckzähnen heimgesucht, in unserem "Vampire: The Masquerade"-Event. Dabei gibt es nicht nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Gliedmassen abzutrennen und mehr Schaden bei Nacht zu verursachen, sondern auch frisches Blut. Blutphiolen der Banu Haqim, Brujah und Tremere verleihen vorübergehende Kräfte im Kampf, Bewegung und Überleben. Die Phiolen können gefunden oder von Schattenjägern, Tyrannen und weiteren Gegnern erbeutet werden. Zusätzlich gilt es Ziele und Aufgaben zu erfüllen um vampirische Belohnungen zu erhalten.

Die Event-Ziele zu "Vampire: The Masquerade" können durch Kopfgelder oder Herausforderungen (mindestens Stufe Silber) – oder einer Kombination aus beidem – erreicht werden! Schliesst man ein Ziel ab, erhält man als Teilnahme-Belohnung drei Blutphiolen. Fünf Ziele geben als Aufwärm-Ziel die Waffe Blutrauschklinge + ihren Entwurf. Und bei dem persönlichen Ziel mit elf Abschlüssen winkt das Outfit Banu Haqim. Als Gemeinschaftsziel für alle Spielenden zusammen wartet bei 775'000 erfüllten Kopfgeldern & Herausforderungen für alle der Banu Haqim-Talisman sowie der Gleitschirm Emporschweben der Haqim – leuchtet im Dunkeln wie ein Yps-Extra, nur gruseliger.

Jetzt bleibt nur noch die grosse Frage: Wie viele von euch identifizieren sich mit den Gerechtigkeitsfanatikern der Banu Haqim? Oder sollen es eher die Unruhestifter der Brujah sein? Oder doch mit etwas (Blut-)Magie angehaucht die Tremere? Ab dem 2. November kann man in Dying Light 2 Stay Human die Bundles der drei Clans Banu Haqim, Brujah und Tremere für je 500 DL Points (also so viel, wie wir pro Konto einmal verschenken, falls man sie noch nicht eingelöst hat) kaufen. Ausserdem kann man das komplette Bundle der Banu Haqim kostenlos über die Event-Ziele erspielen.