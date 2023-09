Die Zukunft von Dying Light 2

Techland zeigt eine Vorschau und Übersicht zu den kostenlosen Inhalten der nächsten Monate für "Dying Light 2 Stay Human". Dabei warten zum Beispiel neue Missionen und Aktivitäten wie der auf Koop ausgelegte Turm-Überfall – eine Antwort auf den Wunsch der Community nach Dungeon-mässigen Inhalten. Ausserdem befinden sich aktuell neue Gegner-Varianten, die Funktion zur Waffenreparatur, weitere kostenlose Outfits, sowie Messer und Stangenwaffen in Entwicklung.

Nicht zuletzt und seit Release von "Dying Light 2" gewünscht: Bald gibt es auch Schusswaffen in "Dying Light 2 Stay Human"!

Doch auch die üblichen Crossover (wie zuletzt "The Walking Dead" oder "Payday") werden weiter fortgeführt. Im Oktober gibt es blutrünstigen Besuch aus "Vampire: The Masquerade", der dann auch den diesjährigen Halloween-Event einläutet. Danach steht eine Zusammenarbeit mit Ubisoft’s "For Honor" an, bevor die Winter-Festlichkeiten starten.

Techland freut sich besonders, dass viele der Ideen aus dem Community-Programm zu den Plänen für das Spiel passen, ein stetig wachsendes Zombie-Abenteuer zu erschaffen. Techland überlegt sich weitere Massnahmen, noch enger mit der Community zusammenzuarbeiten und wiederholen ihr Versprechen, mindestens fünf Jahre Post-Launch-Support zu garantieren.