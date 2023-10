Dying Light 2: Jede Menge Inhalte geplant

Knapp 20 Monate nach Release von "Dying Light 2" hält Entwicklerstudio sein Wort und kündigt jede Menge DLC-Inhalte an. Freuen dürfen wir uns auf neue Gegnertypen, Waffenkategorien, Verbesserungen, Charakteroptimierungsoptionen und mehr. Die Roadmap wurde kurz nach dem Update 1.12.2, welches Änderungen in der Story und Bug-Fixes enthielt, in Video-Form geteilt:

Aus dem Video geht nicht hervor, wann die Neuerungen eingeführt werden. Da aber auch Halloween-Updates enthalten sind, wissen wir, dass es spätestens Ende Oktober mit den ersten Inhalten losgehen sollte. Das sind neben den bereits oben erwähnten, einige der Änderungen, auf die wir uns freuen können: