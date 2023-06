Der Soundtrack von F1 23

Electronic Arts veröffentlicht den Soundtrack für *EA Sports F1 23", ein offizielles Spiel der FIA Formula One World Championship. Der Soundtrack, der 35 internationale Künstler aus 16 Ländern vereint und von der exklusiven Single "See The Light" von Swedish House Mafia feat. Fridayy angeführt wird, kombiniert eleganten Stil mit maximalem Drehmoment, um die Herzen der Fahrern im Kampf um einen Platz auf dem Podium höher schlagen zu lassen. Elektronische Superstars wie Skrillex ft. Noisa, Josh Pan & Dylan Bradley, The Chemical Brothers, Tiësto x Tate McRae, Wet Leg und Romy & Fred Again.. sowie Künstler:innen wie 100 gecs, Whyte Fang, Rêve und 2hollis liefern die passenden Beats für die Königsklasse des Motorsports. Die gesamte Playlist ist hier auf Spotify verfügbar und die Tracklist im angehangenen PDF zu finden.

070 Shake: Cocoon (Martin Garrix & Space Ducks Remix)

100 gecs: 757

2hollis: FORFEIT

Anna Lunoe & Touch Sensitive: Real Talk (Boys Noize Remix)

Anna of the North: I Do You

BAYNK ft. DRAMA: 1 Chance New

Catching Flies: Oi

DNMO: Speed of Light

Flume: Go (Otik Remix)

Fred V ft. Hamzaa: Freefall

Golden Features ft. Rromarin: Endit

Hot Chip: Eleanor (Krystal Klear Remix)

J Wax: Oceans

JADED: Show My Love

Kx5, deadmau5, Kaskade ft.The Moth & The Flame: Alive

LODATO x Ally Ahern: Don't Cry

LoveLeo: All Or Nothing UA

LP Giobbi ft. Little Jet: Can’t Let You Go

Metrik: Immortal

Nicky Romero, EDX: Out Of Control

Rêve: Big Boom

Romy & Fred again..: Strong

SBTRKT: Miss The Days

Skrillex ft. Noisia, josh pan &Dylan Brady: Supersonic (My Existence)

SOLAH: Everything is Possible

Solardo, Vintage Culture, Lowes: Adidas & Pearls

Sophie and the Giants ft. MEARSY: DNA

Swedish House Mafia ft. Fridayy: See The Light

The Chemical Brothers: No Reason

Tiësto x Tate McRae: 10:35

Tseba: We've Got A Good Thing Going

Unglued x Whiney x Lens ft.Doktor: If You Like That

Wet Leg: Too Late Now (Soulwax Remix)

Whyte Fang: Transport God

Wilkinson x Issey Cross: Used to This

"F1 23 steht für mehr als nur ein bemerkenswertes Rennerlebnis. Die Musik des Spiels ist so konzipiert, dass sie den einzigartigen globalen Stil und die Energie widerspiegelt und unterstreicht, nach denen sich das Formel-1-Publikum sehnt. Mit einer aufregenden neuen Single von Swedish House Mafia und der enthusiastischen Unterstützung des gesamten Albums durch Spotify, ist es ein Soundtrack, der von der besten Musik des kommenden Jahres angetrieben wird, angeführt von den besten neuen und bahnbrechenden Künstler:innen des Genres und definiert durch EAs kontinuierliches Engagement für kulturelle Führung."

Steve Schnur, President of Music bei Electronic Arts

"Wir freuen uns sehr, den F1 23-Soundtrack mit 'See The Light' anzuführen, dem ersten Song aus unserem nächsten Kapitel. Die Geschichte und das Erbe des Formel-1-Rennsports waren schon immer eine Leidenschaft von uns, daher könnte sich die Verbindung unserer Musik mit dieser Kultur nicht besser anfühlen.“

Swedish House Mafia

Zusätzlich zu den neuen Herzschlag-Rennen bietet das diesjährige Spiel eine Vielzahl neuer Erfahrungen und Features für Formel 1-Fans. Angeführt von der Rückkehr des Story-Modus Braking Point ist F1 23 die Heimat aller Teams, Fahrer und Strecken der Saison 2023, einschliesslich des mit Spannung erwarteten Las Vegas Strip Circuit und des Losail International Circuit in Katar. F1 World, ein Hub, der die Art und Weise neu definiert, wie Fans ihre Solo- und Multiplayer-Modi spielen, führt ein neues Fortschrittssystem, Inhalte, Herausforderungen und mehr ein. Ein verbessertes Fahrverhalten und die Precision Drive-Controller-Technologie geben den Spieler ein besseres Gefühl und mehr Selbstvertrauen, wenn sie gegen rivalisierende Fahrer antreten, und die von der Community geforderten 35% Renndistanz und roten Flaggen sorgen für noch mehr Spannung und Strategie im Spiel.