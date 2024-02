EA Sports F1 24 erscheint am Ende Mai

Electronic Arts gibt heute bekannt, dass "EA Sports F1 24" weltweit am 31. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC launcht.

"Zum ersten Mal können unsere F1 23-Spieler noch vor dem ersten Lights Out an diesem Wochenende mit einigen ihrer Lieblingsteams in die Saison 2024 einsteigen. Unsere vollständige Enthüllung kommt bald, und wir bringen den Spielenden einen überarbeiteten Karrieremodus, ein neues EA SPORTS Dynamic Handling System und vieles mehr."