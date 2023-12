Elden Ring Kooperation mit Thrustmaster geleaked

In unserer letzten Meldung zu "Elden Ring" haben wir gezeigt, dass ein DLC-Release zum zweijährigen Jubiläum eine wahrscheinliche Option ist. Darauf haben wir nun einen konkreten Hinweis, denn der philippinische Händler Datablitz führte den "Shadow of the Erdtree"-DLC mit der Angaben eines thematisch passenden Controllers von Thrustmaster für Februar. Auch waren dort dem Bericht zufolge vertrauliche Präsentations-Folien zu finden, die weitere Details verrieten. Die Seite wurde zwischenzeitig wieder gelöscht, doch Reddit-Nutzer 'ChiefLeef22' konnte sich die Bilder sichern.

Sollten die Angaben wahr sein, können wir uns scheinbar in Zukunft noch auf weitere geplante DLCs freuen. Bei dem Controller zum "Shadow of the Erdtree"-DLC handelt es sich um einen Eswap X 2 Pro Controller Elden Ring Limited Edition für Xbox in Schwarz und Gold. Ein Malenia repräsentierender rot-schwarzer Controller sowie ein blau-schwarzer für Ranni sollen zudem bei "Hauptschlagzeilen" oder neuen Spielerweiterungen im Jahr 2025 erscheinen.