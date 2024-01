Starke Spielerbasis für The Elder Scrolls Online

Bethesda hat sich zur aktuellen Spielerbasis von "The Elder Scrolls Online" geäussert. Diese macht klar, dass das Online-Rollenspiel sein Publikum gefunden hat.

Demnach verfügt "The Elder Scrolls Online" mittlerweile über eine Basis von mehr als 24 Millionen Spielern. Leider wurde nicht verraten, auf welcher Plattform das MMORPG bevorzugt konsumiert wird. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Bethesda nach dem Developer Direct einen Ausblick in die Zukunft gegeben und eine neue Erweiterung angekündigt.

"The Elder Scrolls Online" debütierte am 4. April 2014 auf dem PC. PS4 und Xbox One wurden am 9. Juni 2015 versorgt und Stadia wurde am 16. Juni 2020 bedient. Die Next-Gen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X folgten schliesslich am 15. Juni 2021.