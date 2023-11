The Elder Scrolls Online: Update 40

Ab sofort ist Update 40 für "The Elder Scrolls Online" für alle, die ESO besitzen, kostenlos auf Xbox und Playstation verfügbar. Dieses Update führt eine ganz neue PvE-Herausforderung ein, das Endlose Archiv, sowie eine Reihe neuer Funktionen und Ergänzungen bei "The Elder Scrolls Online". Gleichzeitig mit der heutigen Veröffentlichung von Update 40 wird ESO in Japan auch auf den Konsolen erscheinen.

Das Endlose Archiv ist eine ganz neue PvE-Herausforderung, die eine einzigartige, nie endende Verlies-Aktivität darstellt, in deren Rahmen sich die Spieler ihren Weg durch dynamisch und zufällig zusammengestellte Abschnitte voller NSC und Anführer bahnen müssen. Abenteuerlustige können es allein oder im Team mit einem Mitspieler oder einer Gefährtin angehen, um immer tiefer in weitere Abschnitte, Zyklen und Schleifen vorzudringen. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich schrittweise, während die Spieler vorankommen und eine Vielzahl einzigartiger Belohnungen freischalten, die es bei keiner anderen Aktivität im Spiel gibt. Dazu gehört eine grosse Bandbreite an Sammlungsstücken, inklusive eines Reittiers, eines Begleiters, kosmetischer Inhalte und völlig neuer Klassensets.