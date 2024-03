The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia

Heute beginnt die Reise von "The Elder Scrolls Online" im Jahr 2024 mit der Veröffentlichung des Verlies-DLC "Scions of Ithelia" und dem kostenlosen Update 41 als Aktualisierung für das Grundspiel für PC/Mac. Spieler können sich nun in zwei neue Verliese wagen und sich so auf die Abenteuer vorbereiten, die sie mit dem Kapitel "Gold Road" erwarten.

"Scions of Ithelia" enthält zwei völlig neue PvE-Verliese, die Grube der Eidgeschworenen und den Schleier des Aufruhrs. Die Spieler verdienen sich einzigartige Belohnungen, darunter neue Sammlungsstücke, Errungenschaften und Gegenstandssets, während sie sich einen Weg durch diese zwei riskanten Abenteuer bahnen und die bösen Mächte offenlegen, die im bevorstehenden Kapitel "Gold Road" am Werk sein werden, das am 3. Juni für PC/Mac und am 18. Juni für Konsolen erscheint.

Diese Veröffentlichung beinhaltet auch Update 41 als Aktualisierung des Grundspiels, die allen Spielern von ESO eine Reihe kostenloser Fehlerbehebungen, Ergänzungen und Verbesserungen für die Kernerlebnisse des Spiels bietet. Als Teil dieses Patchs können Spieler die neuen stapelbaren Belagerungswaffen nutzen, um ihr Inventar zu entlasten und bis zu 20 ähnliche Belagerungswaffen zu stapeln. Update 41 bringt auch Änderungen an den Minimalanforderungen des Spiels für PC und Mac mit sich, die sicherstellen, dass die Leistung älterer Systeme auch bei neueren Inhalten beibehalten werden kann.

"Scions of Ithelia" ist jetzt für PC/Mac verfügbar. Es erscheint am 26. März auch für Xbox und PlayStation.