Action-Dating-Sim Eternights erfüllt den Weltuntergang mit Romantik

Ab heute könnt ihr in Studio Sais apokalyptischer Liebes-Action-Sim "Eternights" auf PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 die Welt retten und gleichzeitig die grosse Liebe finden. "Eternights" erscheint eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Launch-Datum, damit niemand zu lange auf diesen einzigartigen Mix aus den beiden wichtigsten Dingen im Leben - Romantik und Monster-Schnetzeln - warten muss.

Gigantische Wände sind um die Stadt herum erschienen und ein mysteriöser Unfall verwandelt Menschen in gewalttätige Monster. Nachdem sein gewöhnlicher, menschlicher Arm durch einen magischen, waffenfähigen Arm ersetzt wurde, muss der Protagonist mit Hilfe seiner neuen Kräfte die Welt retten. Doch selbst in der Apokalypse bleiben die Menschen, die man liebt, das Wichtigste auf der Welt – und das Liebesleben des Protagonisten ist mindestens so chaotisch wie der Weltuntergang.