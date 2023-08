Eternights erscheint Mitte September für PC und PlayStation

Das Entwicklungsstudio Studio Sai hat heute bekannt gegeben, dass die Welt schon etwas früher untergeht! Die Mischung aus Dating- und Monsterschnetzel-Spiel, "Eternights", erscheint am 12. September für PC und PlayStation-Konsolen. Im neuen Gameplay-Trailer, der im Rahmen der Future Games Show erschien, gibt es neue Einblicke in wachsende Liebesbeziehungen und vergehende Monster.

In "Eternights" verwandelt ein mysteriöser Unfall Menschen in gewalttätige Monster und es entstehen Wände aus dem Nichts, die die Heimatstadt des Protagonisten von der Welt abschneiden. Nachdem sein gewöhnlicher, menschlicher Arm durch einen magischen, waffenfähigen Arm ersetzt wurde, muss er mit Hilfe seiner neuen Kräfte die Welt retten. Doch selbst in der Apokalypse bleiben die Menschen, die man liebt, das Wichtigste auf der Welt – und das Liebesleben des Protagonisten ist mindestens so chaotisch wie der Weltuntergang.