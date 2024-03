Exoprimal: Kostenlose Inhaltserweiterung

Titel-Update 4 macht sich für die dimensionale Integration am 17. April 2024 bereit. Die neueste kostenlose Inhaltserweiterung für das dino-starke Actionspiel bringt zwei neue Spielmodi und sechs zusätzliche Exosuit-Varianten mit sich. Die kommende Season umfasst zudem eine Collaboration mit der "Mega Man"-Serie, die einen neuen Boss und Cosmetics im Blue-Bomber-Design beinhaltet.

Die neuen Modi in Titel-Update 4

-. “Time Loop Rebellion” – In diesem Coop-Herausforderungs-Modus treten zehn Spieler gegen den Endgegner des Hauptspiels an, den Behemoth, in einer noch mächtigeren Form. Wenn sie bestimmte Ziele in hoher Schwierigkeitsstufe erzielen, können die Exofighter Belohnungen erhalten, darunter goldene "First Class"-Exosuit-Skins als Ausdruck ihrer Kampfkunst. - “Custom Match” – Spieler gestalten in diesem Modus ihre eigenen Lobbies, und wählen direct aus, welche Karte und Missionsart sie spielen möchten. Diese Räume sind plattformübergreifend verfügbar, so dass Freunde gemeinsam die Story im Dino Survival-Modus durchleben und sich zusammenschliessen können, um Savage Gauntlet oder Time Loop Rebellion zu spielen. Custom Match bietet weiterhin ein neues Setting namens "Quick Brawl", in dem Exofighter End-Missionen auswählen und direkt in diesen starten können – inklusive der eher PvP-fokussierten Varianten.

"Exoprimal" Titel-Update 4 bringt weiterhin sechs brandneue Exosuit-Beta-Varianten Exosuits, und erweitert damit das Roster spielbarer Exosuits auf 30. Obendrein gibt’s neue Module und ein Mortar Rig für zusätzliche Individualisierung.

Zephyr Beta: Boost Claws

Vigilant Beta: Bowhunter

Krieger Beta: Blitz Cannon

Murasame Beta: Windcaller

Witchdoctor Beta: Plasma Shot

Nimbus Beta: Wild Bomb

"Exoprimal" ist für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, und PC erhältlich.