F1 Manager 2023: Erstes grosses kostenloses Update

Ihr könnt ab sofort das mit Spannung erwartete Update 1.6 für PC und Konsolen herunterladen. Dieses bietet Teamchefs die Möglichkeit, ihre Karriere zu verlängern. So können sie im Karrieremodus nach dem Abschluss jeder Saison eine neue Herausforderung suchen und ihr Können auf der Rennstrecke bei einem anderen Team unter Beweis stellen.

Während ihrer Zeit auf dem Chefsessel werden die Leistungen der Spieler vom Vorstand bewertet, der ihnen kurz- und langfristige Ziele setzt. Je nachdem, wie erfolgreich sie diese Ziele erreichen, steigt oder sinkt die individuelle Bewertung der Teamchefs im Laufe der Saison. Die Leistungen werden auch von den anderen Teams zur Kenntnis genommen. Nach Abschluss jeder Saison im Spiel erhalten die Spieler eine Übersicht über die Teams, die sich ihre Dienste für die Kampagne des folgenden Jahres sichern möchten. So kann eine erfolgreiche Saison schliesslich den Traumwechsel zu einem Spitzenteam in der Tabelle zur Folge haben. Sollten die Leistungen schlecht ausgefallen sein, werden die Optionen auf die hinteren Plätze beschränkt. Doch das muss noch lange nicht das Ende der Karriere bedeuten, sondern kann auch eine Gelegenheit sein, sich zu beweisen und den Ruf wiederherzustellen

Update 1.6 bringt auch eine Reihe von Änderungen mit sich, die von der Community gewünscht wurden. Darunter Anpassungen der anfänglichen Saisonziele für Mercedes, Alfa Romeo und Alpha Tauri. Die vollständige Liste der Änderungen, die mit diesem Update kommen, kann auf der F1 Manager-Website gefunden werden, zusammen mit anderen angesprochenen Themen, die derzeit untersucht werden.

Alle Änderungen gibt es hier | Alle Themen die untersucht werden gibt es hier

In "F1 Manager 2023" sind die Teamchefs für jede Facette der Entwicklung ihres Teams verantwortlich, vom ersten Tag in der Fabrik bis hin zu den präzisen Befehlen, die sie an ihre Star-Fahrerpaarung weitergeben. Auf der Rennstrecke beschleunigt sich die Action mit atemberaubenden Bildern im Broadcast-Stil und einem packenden Teamfunk, der jeden Moment des Dramas zum Leben erweckt.