Das erste grosse Content-Update für die magisch-gemütliche Farm-Simulation "Fae Farm" ist jetzt verfügbar. In "Fae Farm: Coasts of Croakia" könnt ihr ein neues Reich erkunden und neue Charaktere, Freunde und Verbündete kennenlernen, um Frieden nach Azoria zu bringen.

Archi-pal-igo Park, der Schauplatz von "Coasts of Croakia", ist ein magischer Ort auf tropischen Felseninseln, die von liebenswerten Tieren bevölkert werden. Durch die Hauptquestreihe des Updates erhaltet ihr Zugang zu einem neuen aufrüstbaren Werkzeug, dem Conch, mit dem ihr eine Vielzahl von Tiersprachen erlernen könnt. Durch die Kommunikation mit den Tieren könnt ihr euch mit ihnen anfreunden und dazu bringen, sie auf euren Reisen zu begleiten. Abgesehen von der Niedlichkeit der Tierchen könnt ihr ein Dutzend verschiedener Stärkungszauber verwenden, mit denen ihr eure Ausrüstung an die gerade anstehenden Aufgaben oder Aktivitäten anpassen könnt.

"Fae Farm: Coasts of Croakia" ist am 14. Dezember als kostenloses Inhaltsupdate für Nintendo-Switch-Spieler:innen erschienen und ist in der Deluxe Edition für PC enthalten.