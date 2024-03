Farming Simulator Kids jetzt erhältlich

Mit "Farming Simulator Kids" machen Kinder erste Schritte auf virtuellen Feldern und lernen den Spass und die Bedeutung der Landwirtschaft kennen. Geborgen, fröhlich und niedlich – dieses Spielerlebnis bietet Publisher und Entwickler Giants Software kleinen Landwirten auf Nintendo Switch, iPhone, iPad und Android-Geräten. Das Spiel unterstützt Jugendschutzeinstellungen für Eltern und setzt auf eine visuelle Präsentation.

Wie ein Comicbuch über Landwirtschaft

"Farming Simulator Kids" lädt junge Spielende dazu ein, ein gemütliches Bauernhofleben zu führen und viele Aktivitäten rund um die Natur und ihre Produkte zu geniessen: Säen und Ernten nahrhafter Feldfrüchte, Versorgen liebenswerter Tiere oder Herstellen und Tauschen unzähliger Produkte wie Erdbeermilch und vieles mehr.

Mit dem visuellen Charme eines handgezeichneten Kinderbuchs werden die Kleinen motiviert, Verbindungen zwischen Entdeckungen herzustellen: Nachdem sie gelernt haben, wie Pflanzen wachsen, indem sie einfachen Schritten auf dem Feld folgen, bekommen sie ein Gefühl für den Wert der Pflanzen zur Herstellung von Produkten.

"Während die Landwirtschafts-Simulator-Reihe schon immer als familienfreundlich galt und weiterhin bleibt, ist Farming Simulator Kids speziell für die jüngsten Landwirte konzipiert. Es ist sowohl für uns als auch für die Eltern wichtig, eine sichere virtuelle, kreative Umgebung zu schaffen, in der Kinder unabhängig spielen und lernen können."

Thomas Frey, Creative Director bei Giants Software

Mit Freude die Farm erkunden

All das wird noch faszinierender, wenn sie einen Traktor steuern und ihren kleinen bunten Avatar hinter das Steuer einer John Deere-Maschine setzen. Von Anfang an war der renommierte Hersteller an der Entwicklung beteiligt. Eine Reihe der ikonischen Maschinen in auffälligem Grün mit gelben Akzenten erkennen Kinder vielleicht schon von realen Feldern in der Nähe ihres Zuhauses.