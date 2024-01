EA Sports FC Mobile: Team of the Year

EA Sports veröffentlicht heute das Team of the Year (TOTY) der Männer in "EA Sports FC Mobile".

In einem fünfwöchigen Event, welches bis zum 29. Februar läuft, können Fans von "EA Sports FC Mobile" ihr Ultimate Team mit den Besten des Jahres aufwerten. Neben Stars wie Erling Haaland, Rúben Dias, Rodri oder Lionel Messi hat auch Jeremie Frimpong von Bayer 04 Leverkusen einen Platz in der Startelf des TOTYs erhalten. Weiter unten gibt es eine vollständige Liste des diesjährigen "EA Sports FC" Men's Team of The Year.

Die Top 3 der meistgewählten Spieler der diesjährigen "EA Sports FC" TOTY-Kampagne waren Real Madrids Jude Bellingham (74%), gefolgt von Paris Saint-Germains Kylian Mbappé und Virgil van Dijk vom Liverpool FC, die in jeweils 66% aller Teams standen.

"Es ist eine Ehre, in das EA SPORTS FC Team des Jahres gewählt zu werden. Zu den besten Spielern der Welt zu gehören, ist ein grossartiges Gefühl und ich bin allen Fans, die gewählt haben, sehr dankbar."

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk

Während des TOTY-Events in "EA Sports FC Mobile" können Fans in Geschicklichkeitsspielen und Matches gegeneinander antreten, um verschiedene TOTY-Nominee Spieler freizuschalten. Darüber hinaus habt ihr die Chance, einen zufälligen TOTY-Spieler durch das Abschliessen von Meilenstein-Aufgaben zu erhalten. Das TOTY-Event in "FC Mobile" wird für insgesamt fünf Wochen im Spiel enthalten sein.

Jede Woche gibt es ausserdem neue wöchentliche Tauschaktionen für verschiedene TOTY- und TOTY-ICON-Spieler, wie unter anderem Jairzinho. Dieses Jahr wird es ausserdem ein spezielles ICON Evolutions-Kapitel geben, in welchem Fans eine von drei legendären ICONs auswählen können, um gegeneinander anzutreten, Matches zu gewinnen und die ausgewählte ICON auf eine weiterentwickelte TOTY ICON-Version zu verbessern.

Team of the Year der Männer

Tor: Alisson Becker (Brasilien) – Liverpool

Verteidigung: Jeremie Frimpong (Niederlande) - Bayer 04 Leverkusen, Virgil van Dijk (Niederlande) – Liverpool, Rúben Dias (Portugal) - Manchester City, Theo Hernández (Frankreich) - AC Mailand

Mittelfeld: Jude Bellingham (England) - Real Madrid, Kevin De Bruyne (Belgien) - Manchester City, Rodri (Spanien) - Manchester City

Angriff: Kylian Mbappé (Frankreich) - Paris Saint-Germain, Erling Haaland (Norwegen) - Manchester City, Lionel Messi (Argentinien) - Inter Miami