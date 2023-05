FIFA 23: Team of the Season

EA Sports FIFA veröffentlicht das Team of the Season der Bundesliga in "EA Sports FIFA 23"-Ultimate-Team. Fans und Experten haben in der Votingphase die Möglichkeit gehabt, ihre Favoriten aus einem Pool von 40 Bundesliga-Spielern auszuwählen.

Das finale Team

Angreifer

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen)

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)

Mittelfeld

Jamal Musiala (Bayern München)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Joshua Kimmich (Bayern München)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Leroy Sané (Bayern München)

Abwehr

Alphonso Davies (Bayern München)

Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen)

Matthijs de Ligt (Bayern München)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Torhüter

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Parallel zum diesjährigen TOTS der Bundesliga gibt es auch die TOTS Moments, in denen Spieler in besonderen Momenten geglänzt haben. Folgende drei Spieler erhalten ein entsprechendes FUT-Item: Sadio Mané und Leon Goretzka vom FC Bayern München sowie Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg.