Final Fantasy VII Rebirth mit vielen Minispielen

Game Director Naoki Hamaguchi hat jeztt bestätigt, dass auch einige Minispiele in "Final Fantasy VII Rebirth" vorzufinden sind. Dabei nannte er eine durchaus imposante Anzahl.

So gibt Hamaguchi an, dass fast 30 Minispiele in "Final Fantasy VII Rebirth" vertreten sind. Einige davon sind immer verfügbar während andere nur in bestimmten Regionen vorzufinden sind oder lediglich in bestimmten Quests gespielt werden können.

Über Final Fantasy VII Rebirth

Nach ihrer Flucht aus Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Frische Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen Welt. Lass dich von einem Chocobo über die Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen.

"Final Fantasy VII Rebirth" erscheint morgen exklusiv für PS5.