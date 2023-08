Firewall Ultra: Launch-Trailer

"Firewall Ultra" wurde von First Contact Entertainment entwickelt und bietet neben einem spannenden PvP-Modus, in dem zwei Viererteams in taktischen Gefechten gegeneinander antreten, auch einen brandneuen PvE-Modus namens "Exfil", bei dem man mit bis zu drei Mitspielern gegen die KI kämpft.

"Firewall Ultra" wird exklusiv für PS VR2 veröffentlicht. Dank Eye-Tracking, 3D-Audio und der PlayStation V2-Sense-Controller bietet der Shooter ein extrem realistisches und packendes Spielerlebnis.

Der Live-Service-Titel wird auch nach dem Launch stetig weiterentwickelt und mit neuen Optionen und Inhalten versorgt.