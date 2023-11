Football Manager 2024 jetzt erhältlich

Der "Football Manager 2024" ist jetzt offiziell erhältlich. Wer bereits den FM24 Early Access gespielt hat, kann einfach beenden und neu starten. Das Spiel wird sich auf den Stand der offiziellen Veröffentlichung aktualisieren. Der Spielfortschritt aus dem Early Access wird dabei automatisch übernommen.

Zum Erscheinen des bislang komplettesten Titels der Reihe hat Sports Interactive einen Launch-Trailer für "FM24" veröffentlicht, in dem vier der grössten jungen Talente in der Welt des Fussballs zu sehen sind: Die Manchester-City-Stars Jérémy Doku und Joško Gvardiol und die Ausnahmespieler Evan Ferguson und Ansu Fati von Brighton & Hove Albion. Diese Spieler sind ein Zeugnis für den globalen Ruf von Football Manager, erstklassige Talente zu erkennen. Mit dem Auftritt von Kaoru Mitoma feiern wir zudem unser erstmaliges Erscheinen in Japan.

" Der Erscheinungstag ist immer ein stolzer Moment für das Team, aber diesmal freue ich mich besonders, dass Football Manager 2024 jetzt auf allen Plattformen spielbar ist. FM24 ist der am meisten vorbestellte Titel in unserer Geschichte, mit einem Rekord an aktiven Spielern und über 10 Millionen gespielten Begegnungen im Early Access. Wir wissen, dass es grosses Interesse an allen Versionen des Spiels gibt und es ist grossartig, dass ihr alle nun diese Spiele spielen könnt, die unserer Meinung nach den meisten Spielspass für euer Geld bieten."

Miles Jacobson, Studio Director bei Sports Interactive